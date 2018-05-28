Камнев в Китае выступил на конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Маркса Политика

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев, который находится с рабочим визитом в китайском Шэньчжэне, выступил на пленарной сессии международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения основоположника коммунистической теории Карла Маркса.

Фото: Facebook.com/gkamnev

В начале своей речи он передал участникам мероприятия, которыми являются представители более 100 компартий из 80 стран мира, товарищеский привет и наилучшие пожелания от лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Выступая перед собравшимися, Георгий Камнев подчеркнул, что заслуги Карла Маркса перед человечеством велики, а переоценить их значение невозможно.

Он высказал убежденность в том, что идеи немецкого мыслителя сыграли судьбоносную роль в истории народов, открыли эру освобождения общества от эксплуатации и доказали неизбежность победы социализма над капитализмом.

На пленарной сессии также выступили представители Аргентины, Бангладеш, Шри-Ланки, Палестины, Великобритании, Финляндии, Индии, Киргизии, Египта, Испании, Таджикистана, США, Белоруссии и Турции.

В своих выступлениях спикеры отмечали, что учение марксизма является актуальным и имеет исторические перспективы. По их мнению, империализм, завоевывая новые рынки сбыта, а также борясь с экономическими кризисами и их последствиями, погрузил мир в череду войн, а социализм представляет реальную альтернативу власти крупного капитала и позволит создать гармоничное общество.

Затем конференция продолжила работу по секциям.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 мая Георгий Камнев в составе российской делегации прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в международном форуме политических партий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в ряде других мероприятий.

Биография

Камнев Георгий Петрович

26 мая лидер пензенских коммунистов от имени КПРФ выступил на форуме партий, отметив системообразующую роль ШОС в международных региональных взаимоотношениях, а на следующий день ознакомился с китайской моделью взаимодействия власти и бизнеса, посетив две крупных компании — Mindray и Huawei.

28 мая Георгий Камнев представил доклад на международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения основоположника коммунистической теории Карла Маркса.

Ожидается, что дальнейшая рабочая программа члена президиума ЦК КПРФ в Китае продолжится посещением Пекина.