Активистка в белом халате вышла к мэрии Пензы с «направлением на обследование» для Викулова Политика

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Сторонница движения «Левый фронт» Валентина Ломскова провела у здания администрации Пензы одиночный пикет, держа в руках плакат с надписью «Направление Викулову О.И. на психиатрическое обследование».

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Лист бумаги, внизу которого виднелась подпись «врач Савельев», символизировал бланк областной психбольницы имени К.Р. Евграфова. При этом сама активистка была облачена в белый медицинский халат, а на шее у нее висел фонендоскоп.

Сначала молодая женщина разместилась у центрального входа в здание мэрии, а затем — у бокового.

Мероприятие привлекло внимание как муниципальных служащих, так и рядовых горожан. Некоторые из них интересовались, о ком идет речь на плакате, и даже предлагали добавить на него имена других чиновников.

Среди тех, кто подошел к пикетчице, был также начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Пензы Олег Викулов, который сфотографировал активистку, после чего удалился в здание горадминистрации.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Комментируя суть данного пикета, Валентина Ломскова сообщила ИА «PenzaNews», что таким образом представители движения решили в ироничной форме выразить свое отношение к этому чиновнику.

«Как нам кажется, сторонникам и членам движения «Левый фронт», он не вполне адекватен. [...] Мы считаем, что чиновник, который занимает такой пост, должен быть более сдержанным в проявлении своих эмоций, держать себя в руках, быть более уравновешенным», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, вместо того, чтобы сглаживать конфликтные ситуации, чиновник, наоборот, их провоцирует.

В подтверждение своих слов Валентина Ломскова напомнила, в частности, что 9 мая во время торжеств по случаю Дня Победы Олег Викулов отобрал флаг «Левого фронта» у члена исполкома реготделения движения Юлии Аленкиной — он был возвращен девушке лишь 13 июня.

Также активистка упомянула о пикете против десоветизации и в защиту монумента «Слава Героям», прошедшем перед мэрией Пензы 1 июня, когда чиновник, по словам Валентины Ломсковой «размахивал зонтиком» и «провоцировал на какую-то ответную агрессию».

«Мы задаемся вопросом — не пора ли ему на обследование психиатрическое? Может быть, он задумается, возьмет паузу в своей работе», — сказала участница одиночного пикета, предположив, что «руководить какой-нибудь захудалой прачечной» у начальника отдела мэрии «лучше получится».

Кроме того, сторонница «Левого фронта» отметила, что до настоящего времени не получен ответ на обращение координатора движения в Поволжье Сергея Падалкина к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву с просьбой провести служебную проверку в отношении Олега Викулова на предмет соответствия занимаемой должности.

«Хотелось бы все-таки получить ответ. Нам всем очень интересно: прошла проверка или нет, и какой результат», — подытожила Валентина Ломскова.