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Олег Викулов вернул отобранный 9 мая в Пензе флаг «Левого фронта»

16:17 | 14.06.2018 | Общество

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Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов вернул члену исполкома реготделения «Левого фронта» Юлии Аленкиной флаг движения, отобранный у нее в День Победы.

Олег Викулов вернул отобранный 9 мая в Пензе флаг «Левого фронта»

Фото: Leftpenza.ru

В минувшую среду, 13 июня, активистке, написавшей ранее на чиновника заявление в правоохранительные органы, позвонили из отдела полиции №1 и предложили забрать полотнище в мэрии.

Во время визита Юлии Аленкиной в горадминистрацию Олег Викулов попросил ее оставить расписку о том, что она получила флаг и древко. Процесс общения с ней и активистами «Левого фронта», пришедшими ее поддержать, начальник отдела по профилактике правонарушений снимал на видеокамеру.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Левого фронта», Юлия Аленкина предложила чиновнику извиниться за свои действия, однако он отказался это сделать.

В пресс-службе отметили также, что до сих пор не получен ответ на обращение координатора «Левого фронта» в Поволжье Сергея Падалкина к главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву с просьбой провести служебную проверку в отношении Олега Викулова на предмет соответствия занимаемой должности.

9 мая член исполкома реготделения «Левого фронта» Юлия Аленкина сообщила, что во время торжеств по случаю Дня Победы в Пензе начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов отобрал у нее флаг движения, пообещав отдать его координатору в Поволжье Сергею Падалкину.

На следующий день после инцидента Сергей Падалкин подал в полицию заявление с просьбой привлечь Олега Викулова к ответственности по ст. 161 УК РФ «Грабеж», а также направил обращение на имя мэра Виктора Кувайцева, попросив уволить чиновника с занимаемой должности.

Вслед за ним Юлия Аленкина написала в полицию заявление с просьбой провести проверку в отношении Олега Викулова и привлечь его к ответственности.

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