Перед мэрией Пензы прошел пикет против десоветизации и в защиту монумента «Слава Героям» Общество

Пенза, 2 июня 2018. PenzaNews. Около 30 человек приняли участие в пикете против десоветизации и в защиту монумента «Слава Героям», который состоялся перед зданием администрации Пензы вечером в минувшую пятницу, 1 июня.

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Изначально городские власти не согласовали проведение протестного мероприятия под окнами мэрии, однако суд счел данный отказ незаконным.

К акции, организованной движением «Левый фронт» и горкомом КПРФ, также присоединились комсомольцы, представители официально незарегистрированной «Объединенной коммунистической партии», общественной организации «Дети войны» и неравнодушные жители.

В руках протестующие держали плакаты с надписями «Хватит плевать в нашу историю! Монумент Героям в Пензе — оставить на Советской площади!», «Власть, займись ремонтом памятников!», «Белозерцев, руки прочь от стелы «Слава Героям»!», «В Ульяновске — площадь Ленина, в Пензе — Советская площадь! Власть, хватит возвращать нас в дореволюционную Россию!» и другими.

Сразу после начала пикета к собравшимся подошел начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов.

Сначала чиновник потребовал, чтобы у памятника Советской Конституции остались не более 20 человек, как было указано в заявке организаторов, а после того, как участники стали скандировать «Убьете память — родите фашизм!», он заявил, что протестующие «нарушают регламент».

«Вы должны стоять с плакатами молча — безо всяких выкриков, лозунгов и так далее. Это превращается у вас уже в митинг», — заявил Олег Викулов.

В ответ координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин напомнил, что на начальника отдела горадминистрации написано два заявления в полицию после инцидента во время торжеств по случаю Дня Победы в Пензе, когда Олег Викулов отобрал у активистки Юлии Аленкиной флаг движения, который до настоящего времени так и не вернул.

В результате участники пикета продолжили выкрикивать различные лозунги, а чиновник мэрии периодически делал им замечания.

По окончании протестного мероприятия часть собравшихся во главе с первым секретарем горкома КПРФ Юлианой Котовой проследовала в здание администрации Пензы, где они передали обращение-резолюцию на имя мэра Виктора Кувайцева.

«Мы призываем пензенскую власть остановиться! Оставить в покое идею различных переименований, переносов объектов советской истории! В первую очередь снять с повестки вопрос о переносе монумента «Слава Героям» и заняться своими прямыми обязанностями, то есть ремонтом и заботой о существующих культурных объектах в Пензенской области!» — говорится в тексте.