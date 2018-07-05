От Белозерцева ушли несколько членов правительства, которых просили остаться — Рубцов Политика

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Виктор Рубцов, работавший в команде бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева с 2012 по 2015 годы, сообщил о чиновниках, которые по своей воле покинули региональное правительство после того, как субъектом федерации начал руководить Иван Белозерцев.

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«Пришел новый губернатор — пришли новые люди. О самом Белозерцеве я сейчас не говорю, у него свой взгляд, свои приоритеты, свое понимание происходящего. В октябре 2015-го мы расстались», — написал он в «Живом Журнале».

Виктор Рубцов предложил задуматься о том, почему некоторые чиновники не пожелали работать в команде Ивана Белозерцева.

«Кстати, от нового губернатора, чтоб вы знали, ушло несколько членов областного правительства. Ушли сами. Их не просили уходить. Их просили остаться. Может, у кого-то хватит ума задуматься, а почему?» — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в четверг, 5 июля, Виктор Рубцов опубликовал в своем блоге заметку под заголовком «Одна из «древнейших».

Предположительно, она стала ответом на статью «Тупой карандаш, или чем заняться уволенным с госслужбы», появившуюся на сайте сетевого издания «Пенза-Онлайн». Речь в ней идет о бывшем вице-губернаторе, «который после кончины покровительствовавшего ему экс-главы региона не смог удержаться даже в заместителях руководителя районной администрации, ныне претендует на роль властителя умов и эксперта по широкому кругу вопросов». При этом имя человека не указывается.

Автор материала уничижительно высказывается о личных и профессиональных качествах бывшего чиновника, называя его «бедный несостоявшийся блогер «Тупой карандаш».