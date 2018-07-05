Виктор Рубцов рассказал о своей работе Политика

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Работавший в команде бывшего губернатора Василия Бочкарева с 2012 по 2015 годы Виктор Рубцов, который вернулся в медиапространство весной 2017-го, разместив в сети две резонансные публикации — о происходящем в Пензенской области при новом главе региона Иване Белозерцеве и об интригах в облправительстве с использованием проплаченных блогеров и журналистов, впервые публично назвал свою нынешнюю должность.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я работаю руководителем группы экспертов в одной из консалтинговых компаний, выполняющей заказы для государственных и коммерческих структур. Работаю там по договору подряда, а не в штате. Сделано это по моей просьбе, умышленно», — написал он в своем «Живом Журнале» в четверг, 5 июля.

По словам Виктора Рубцова, он не привязан к определенному месту и жесткому графику, а руководство не обязано информировать предыдущего работодателя о его трудоустройстве в соответствии с законом.

«И это, видимо, тоже раздражает кого-то в «желтом доме», — отметил бывший чиновник, предположительно, имея в виду правительство Пензенской области.

Читайте также

Такие люди, как Александр Тузов, позорят всю правоохранительную систему — «Левый фронт»

Виктор Рубцов добавил, что участвует в различного рода семинарах и тренингах, но не организует их.

«Мое руководство запретило мне рассказывать о роде моей деятельности и характере выполняемых компанией работ. Вот и весь ответ», — пояснил он, не уточнив название компании, в которой трудится.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года Виктор Рубцов заявил, что успешно занимается политтехнологиями и помогает людям «получить то, что они желают».

В качестве своих достижений на этом поприще он назвал трудоустройство двух высокопоставленных сотрудников в федеральные структуры власти, а также избрание трех региональных депутатов и двух городских. При этом какие-либо фамилии и даже регионы он не раскрыл, сославшись на конфиденциальность.