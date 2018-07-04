Такие люди, как Александр Тузов, позорят всю правоохранительную систему — «Левый фронт» Общество

Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Региональное отделение «Левого фронта» распространило в интернете почти 10-минутный видеоролик про бывшего сотрудника ФСБ на пенсии, учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, живущего, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей, в котором фактически содержится призыв к начальнику УМВД России по Пензенской области Сергею Щеткину исключить его из состава общественного совета при полиции, поскольку такие люди «позорят [...] всю правоохранительную систему в целом».

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«Александр Тузов сплотил против себя очень много людей — журналистов, предпринимателей, чиновников, обманутых дольщиков, руководителей разных предприятий. Откуда такая неприязнь у этих разных людей к бывшему чекисту?» — задается вопросом в начале видеоролика координатор движения «Левый фронт» в Пензенской области Виктор Хомец.

По его мнению, за несколько лет многие честные люди становились предметом нападок и оскорблений: на своем сайте Александр Тузов «обвинял их во всех смертных грехах».

«Тузов не просто пишет гадости про хороших людей, но он еще подкрепляет их заявлениями в правоохранительные органы — в ФСБ, в Следственный комитет, в прокуратуру. Он пишет свои доносы во все возможные инстанции и пишет их сотнями. Я думаю, вы согласитесь, что такие ничего не стоящие заявления отвлекают сотрудников полиции и правоохранительных структур от своих реальных дел», — говорит Виктор Хомец.

По его словам, «Левый фронт» разоблачил этого псевдожурналиста еще в апреле 2017 года.

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«Мы доказали, что за Тузовым стоят чиновники из областного правительства, которые просто хотят убрать неугодных им людей. Впоследствии это частично подтвердил и бывший руководитель аппарата губернатора Виктор Рубцов, и вице-губернатор Валерий Савин», — отмечает оппозиционер.

При этом Виктор Хомец подчеркивает, что Александр Тузов, который «пытается учить жизни других людей», не является примером для подражания.

В частности, координатор «Левого фронта» напоминает о том, что член общественного совета при полиции проиграл сотни тысяч рублей учредителю информационного агентства «PenzaNews» по искам о незаконном использовании фотографий, а его попытки оклеветать независимое СМИ провалились и теперь для бывшего сотрудника ФСБ закрыт выезд из страны.

«По его собственным же словам, его сайт не приносит ему никакой прибыли. Он находится на иждивении собственной жены, которая содержит его и его детей. Его пенсия, опять по его же словам, уходит на оплату его автомобиля, который находится в кредите. На работу он, как я понимаю, устраиваться никуда не собирается. Ну и зачем ему куда-то устраиваться на работу, если он занят, как говорится, «благородным делом», обличая здесь честных людей?» — вновь задается вопросом Виктор Хомец.

Кроме того, оппозиционер сообщает о том, что член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов «пишет кляузы на свою соседку [Ирину Чернышову] — на женщину-одиночку, которая воспитывает двух несовершеннолетних детей», один из которых является инвалидом первой группы.

«Мы недавно были у нее в гостях и снимали видео. Она очень эмоционально это все рассказывала, она плакала. И я вообще не понимаю, как бывший офицер, как мужчина мог притеснять такую женщину, да вообще женщину. То есть он пишет на нее доносы чуть ли не каждую неделю. Все это происходит из-за какого-то клочка земли», — говорит Виктор Хомец.

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По рассказу самой Ирины Чернышевой, она на протяжении длительного времени отстаивает право на забор, которым ранее огородила выделенный ей под благоустройство небольшой земельный участок около ветхого жилища, чтобы предотвратить разраставшуюся там помойку и обезопасить своих детей от граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

По ее словам, советы обнести участок забором звучали в том числе от Александра Тузова, который видел, как она собственными силами пытается обустроить эту территорию, однако позже, когда ограждение на заемные деньги было установлено, выяснилось, что «сердобольный сосед» начал писать на нее заявления.

Ирина Чернышова предполагает, что сделано все это было «в корыстных целях», поскольку к нему самому со стороны контролирующих органов ранее были претензии по самозахвату почти двух соток земли.

«И как только я огородила, тут и понеслось: «Ах, мадам Чернышова — любимица Кувайцева [главы администрации Пензы], любимица того, сего, ей можно, мне — нельзя». […] В итоге теперь я только поняла, что весь этот сыр-бор был буквально только из-за того, чтобы ему эти две сотки было оформить», — поясняет Ирина Чернышова.

При этом она отмечает, что не знает, как и кто ее соседу в 2000-х годах позволил построить двухэтажный кирпичный дом на месте, где раньше находился дендропарк, на территории которого произрастали деревья, имеющие особую ботаническую ценность.

Видеоролик завершается обращением к начальнику УМВД России по Пензенской области Сергею Щеткину и руководству общественного совета при полиции.

«Уважаемый Сергей Михайлович! Такие люди, как господин Тузов, позорят не только совет при УМВД, но и всю правоохранительную систему в целом. Мы искренне надеемся, что Вы примете грамотное решение и такие люди, как Александр Тузов, не будут находиться в общественном совете при УМВД по Пензенской области», — говорит Виктор Хомец.