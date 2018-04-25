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Доход депутата Виктора Кондрашина уменьшился до 4,2 млн. рублей

10:14 | 25.04.2018 | Политика

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №14 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия», бывшего сенатора Виктора Кондрашина, который возглавляет кафедру «История России и методика преподавания истории России» Пензенского государственного университета, составил по итогам 2017 года 4,2 млн. рублей, в то время как в 2016-м он превышал 5,4 млн. рублей.

Доход депутата Виктора Кондрашина уменьшился до 4,2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Депутат владеет квартирой площадью 66 кв. метров и автомобилем «Mitsubishi Outlander». Кроме того, у него в совместной собственности с супругой имеется квартира площадью почти 54 кв. метра.

Жена Виктора Кондрашина получила в 2017 году доход в размере свыше 615 тыс. рублей, при этом в 2016-м сумма составляла более 502 тыс. рублей.

Супруга депутата имеет земельный участок площадью 4 сотки, 31/2260 доли земельного участка площадью около 23 соток, 1/2 доли квартиры площадью свыше 59 кв. метров, жилое строение без права регистрации проживания площадью 18 кв. метров, гараж площадью около 20 кв. метров и нежилое помещение площадью более 17 кв. метров.

Кроме того, у нее в пользовании находится земельный участок площадью свыше 17 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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