Первый вице-мэр Кузнецка оштрафован за нарушения при рассмотрении обращений граждан Политика

Кузнецк, 27 июля 2018. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Кузнецка Пензенской области Владимир Трошин оштрафован мировым судьей на 6 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, при поступлении в муниципальный орган обращений граждан и юридических лиц в ряде случаев не обеспечивалось их объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение.

По ее словам, в некоторых случаях проведенные администрацией города проверки являлись неполными, по их результатам не давалась оценка законности действий или бездействия управляющих жилищным фондом организаций, в других случаях разбирательства по жалобам не проводились, заявителям давались ответы разъяснительного характера.

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«К примеру, на заявление одного из кузнечан о согласовании администрацией города замены водяных счетчиков в квартире спустя практически месяц было дано разъяснение о необходимости предоставления документа, подтверждающего потребность в этом, в то время как во избежание волокиты администрация города имела возможность получить соответствующий документ в кратчайшие сроки от самого заявителя либо с использованием механизма межведомственного взаимодействия», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому прокуратурой района было внесено представление об устранении нарушений законодательства, по итогам его рассмотрения пятеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты другие меры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ранее за аналогичное правонарушение был оштрафован мэр Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский.