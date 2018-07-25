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Мэр Кузнецка оштрафован за невнимательное отношение к обращению местного жителя

10:58 | 25.07.2018 | Общество

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Кузнецк, 25 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский оштрафован на 5 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Мэр Кузнецка оштрафован за невнимательное отношение к обращению местного жителя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, с начала 2018 года в мэрию дважды поступали обращения жителя Кузнецка, мать которого является инвалидом I группы и не может самостоятельно передвигаться.

«Мужчина просил о проведении обследования ее жилищно-бытовых условий и признании их непригодными для жизнедеятельности инвалида», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по итогам такого обследования муниципальные чиновники не подготовили комиссионное заключение о непригодности квартиры для проживания инвалида и решение об отсутствии экономической целесообразности реконструкции многоквартирного дома или его части в целях приспособления для нужд человека с ограниченными возможностями здоровья.

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«Это не позволило матери заявителя претендовать на получение жилья, приспособленного для нужд инвалидов», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, в связи со сложившейся ситуацией прокурор внес главе администрации Кузнецка представление об устранении нарушений законодательства о порядке работы с обращениями граждан.

«По результатам его рассмотрения первый заместитель главы администрации города [Владимир Трошин] и начальник отдела архитектуры и градостроительства [Людмила Абрамова] привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщила старший помощник прокурора.

Она добавила, что к настоящему времени разработан график, в соответствии с которым проводится обследование жилищных условий лиц с ограниченными возможностями.

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