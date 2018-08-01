Тактаров в случае избрания главой Пензы видит основной задачей подготовку к выборам Политика

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Беспартийный Николай Тактаров, кандидатуру которого предложено выдвинуть на пост главы Пензы от «Единой России», назвал своей основной задачей в случае его избрания высшим должностным лицом муниципального образования подготовку к выборам в городскую думу седьмого созыва, намеченным на сентябрь 2019 года.

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«Валерий Петрович [Савельев, глава города] поставил всех нас в несколько неловкое положение своим внезапным заявлением о сложении полномочий. Говорю без всякой «натяжки», что это [информация о досрочной отставке] — новость. Работаем вместе душа в душу, уже вот девять месяцев будет завтра как меня избрали заместителем, и все девять месяцев он таил свою мечту [о возвращении в медицину] и мне ни разу не проговорился», — отметил Николай Тактаров в ходе XXV конференции реготделения «Единой России», которая состоялась в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 1 августа.

По его словам, ранее он в беседе с губернатором Иваном Белозерцевым «как военный военному» сказал: «Товарищ полковник, беру шинель, иду домой».

«Говорю: «Хватит, поработал — достаточно». В этом году у меня 50 лет стажа трудового, а это что-то да значит», — пояснил он, добавив, что в ответ прозвучал приказ «встать в строй и исполнять дальнейшие указания».

«Вот я встал в строй и жду вашего дальнейшего решения», — сказал Николай Тактаров.

Он сообщил, что в случае его избрания главой Пензы предстоит большая работа в преддверии выборов 9 сентября 2019 года, так как меняется система, по которой они будут проходить.

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«Кроме того, вы знаете, последние события. Большая работа предстоит и по разъяснению положений пенсионной реформы, что тоже немаловажно. Я возлагаю надежду на депутатский наш корпус, на депутатов, которые, во-первых, и сами хорошо изучат положения этой реформы, и помогут, естественно, и городской, и областной власти этот непростой период пройти, потому что не все понимают, не все знают тонкости. Надо будет поработать», — отметил Николай Тактаров.

Он также заявил, что в случае своего избрания нацелен работать в тесном взаимодействии с администрацией Пензы.

«Заверяю вас, что и городская дума, и каждый депутат приложат максимум усилий, чтобы совместно с городской администрацией — плечом к плечу — реализовывать те задачи, которые перед нами стоят», — подытожил претендент на пост главы Пензы.