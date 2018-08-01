Единороссы предложили на пост главы Пензы кандидатуры Тактарова и Желиховского Политика

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Делегаты XXV конференции реготделения «Единой России» предложили рассмотреть две кандидатуры для последующего выдвижения от партии на должность главы города Пензы, которая станет вакантной в связи с досрочной отставкой Валерия Савельева.

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По мнению руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Владимира Мутовкина, этот пост должен занять заместитель главы Пензы Николай Тактаров, который на протяжении 17 лет возглавлял облизбирком, а в сентябре 2017 года, будучи беспартийным, был избран депутатом от избирательного округа №21.

«Николай Михайлович — человек в нашей области достаточно известный. Долго работает, зарекомендовал себя только с положительной стороны, в особом представлении, особенно среди депутатского корпуса, не нуждается. Человек, обладающий высоким уровнем профессиональных знаний, богатым личным опытом», — сказал он.

Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что Николай Тактаров работу городской думы «знает не понаслышке».

«Я думаю, он будет достойным главой города Пензы. Прошу всех присутствующих поддержать его кандидатуру», — добавил глава фракции.

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В свою очередь депутат-единоросс Сергей Куличков на альтернативной основе предложил кандидатуру депутата от округа №31 Дениса Желиховского.

«Он член партии «Единая Россия», является председателем комиссии по контролю за доходами и расходами депутатов городской думы. Хочу охарактеризовать его как достойного члена партии и хорошего хозяйственника», — сказал народный избранник.

Кандидат на пост главы города от «Единой России» будет определен по результатам тайного голосования.

Ожидается, что новый глава Пензы будет избран на внеочередной сессии гордумы, которая состоится в предстоящую пятницу, 3 августа.