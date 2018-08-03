Николай Тактаров назвал главной задачей гордумы Пензы улучшение качества жизни людей Политика

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Николай Тактаров, избранный на пост главы Пензы, заявил, что видит главной задачей городской думы работу над улучшением качества жизни граждан.

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«Дума […] должна совместно с администрацией города работать над всеми аспектами улучшения жизни людей», — сказал он журналистам после окончания 47-й внеочередной сессии, в ходе которой депутаты сначала приняли отставку предыдущего главы Пензы Валерия Савельева по собственному желанию, а затем утвердили Николая Тактарова в данной должности.

Глава города также пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы у Валерия Савельева, который с 4 августа возглавит пензенский областной онкодиспансер, было меньше работы.

«Я обещаю приложить максимум усилий к тому, чтобы, создавая более комфортные условия жизни людей в городе Пензе, я бы по возможности если не совсем лишил Валерия Петровича работы, то уменьшил ему нагрузку. […] Он здесь довольно-таки интенсивно поработал, а там пусть будет меньше у него клиентов, пациентов, чтобы население у нас было здоровее», — добавил Николай Тактаров.

В числе тем, особо волнующих жителей и требующих внимания депутатского корпуса, глава Пензы назвал экологию, транспорт и ЖКХ.

«Я думаю, что мы как-то в ближайшее время, наверное, сядем с Виктором Николаевичем [Кувайцевым, главой администрации Пензы] и обменяемся мнениями [относительно решения существующих проблем] уже на несколько ином уровне», — пояснил Николай Тактаров.