EN
15:22:59 Пятница, 3 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Николай Тактаров назвал главной задачей гордумы Пензы улучшение качества жизни людей

12:31 | 03.08.2018 | Политика

Печать

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Николай Тактаров, избранный на пост главы Пензы, заявил, что видит главной задачей городской думы работу над улучшением качества жизни граждан.

Николай Тактаров назвал главной задачей гордумы Пензы улучшение качества жизни людей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дума […] должна совместно с администрацией города работать над всеми аспектами улучшения жизни людей», — сказал он журналистам после окончания 47-й внеочередной сессии, в ходе которой депутаты сначала приняли отставку предыдущего главы Пензы Валерия Савельева по собственному желанию, а затем утвердили Николая Тактарова в данной должности.

Глава города также пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы у Валерия Савельева, который с 4 августа возглавит пензенский областной онкодиспансер, было меньше работы.

«Я обещаю приложить максимум усилий к тому, чтобы, создавая более комфортные условия жизни людей в городе Пензе, я бы по возможности если не совсем лишил Валерия Петровича работы, то уменьшил ему нагрузку. […] Он здесь довольно-таки интенсивно поработал, а там пусть будет меньше у него клиентов, пациентов, чтобы население у нас было здоровее», — добавил Николай Тактаров.

В числе тем, особо волнующих жителей и требующих внимания депутатского корпуса, глава Пензы назвал экологию, транспорт и ЖКХ.

«Я думаю, что мы как-то в ближайшее время, наверное, сядем с Виктором Николаевичем [Кувайцевым, главой администрации Пензы] и обменяемся мнениями [относительно решения существующих проблем] уже на несколько ином уровне», — пояснил Николай Тактаров.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе дан старт областной спартакиаде пенсионеров Для пензенского музея спорта собрано более 1,5 тыс. экспонатов
Мобильную связь от «Ростелекома» подключили более 10 тыс. пензенцев Пензенская сборная отправится в Южно-Сахалинск на финал чемпионата WorldSkills
В четырехквартирном доме в Пензе произошел пожар Игорь Мялин завоевал «бронзу» на Спартакиаде молодежи России
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама