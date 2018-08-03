Валерий Савельев будет назначен главврачом онкодиспансера Пензы с 4 августа Медицина

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Валерий Савельев, руководивший областной психиатрической больницей имени К.Р. Евграфова в 2006–2015 годах, а после этого занимавший пост главы Пензы, который он освободил досрочно, будет назначен главврачом онкологического диспансера с предстоящей субботы, 4 августа.

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«Приступаю к новой должности с понедельника [6 августа], но с завтрашнего дня я уже буду назначен главным врачом онкологического диспансера», — сообщил Валерий Савельев журналистам после окончания 47-й внеочередной сессии гордумы, в ходе которой депутаты приняли его отставку по собственному желанию.

По словам Валерия Савельева, порученный фронт работы ему знаком.

«Эту службу я знаю. Сам работал в медицине довольно-таки давно, поэтому я знаю, что делать в онкологии, что делать в медицине для того, чтобы улучшить качество жизни наших горожан и уменьшить заболеваемость», — пояснил он.

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Будущий главврач диспансера выразил уверенность в том, что планируемые изменения в работе учреждения, которые станут возможными в том числе за счет строительства хирургического и диагностического корпусов, а также приобретения ПЭТ-сканера, позволят довести качество оказания специализированной онкологической помощи «до высокого международного уровня».

«Я думаю, что именно у нас в Пензе будет хороший центр онкологии, который позволит улучшить качество жизни и улучшить выявляемость этой патологии на раннем этапе, когда можно провести хирургическое вмешательство и пациент остается работоспособным и в хорошем состоянии. Это направление очень важно», — отметил Валерий Савельев.

Он подчеркнул, что постарается оправдать доверие губернатора Ивана Белозерцева.

«Я уверен в том, что мы сделаем то, что задумали», — резюмировал Валерий Савельев.