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Обманутые дольщики провели пикеты в Пензе по случаю Дня строителя

18:50 | 10.08.2018 | Общество

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Дольщики, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие обещанных квартир, провели серию одиночных пикетов в центре Пензы — вблизи здания областного драматического театра имени А.В. Луначарского — перед началом торжественного собрания по случаю Дня строителя, которое состоялось в пятницу, 10 августа.

Обманутые дольщики провели пикеты в Пензе по случаю Дня строителя

Фото: Михаил Крапп

Каждый из них вешал на себя две таблички, а также держал в руках флаг «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики.

Надпись на одной из табличек гласила: «ЖК «Райки» на улице Пушкина будет достроен и сдан? 2016 год — не вышло. 2017 год — Бог не дал. 2018 год — не фартануло. 2019 год — ? Строительство курирует лично губернатор».

Происходящее вызвало неподдельный интерес у прохожих — многие фотографировали пикетчиков на камеры мобильных телефонов, некоторые останавливались и выражали им свою поддержку.

Фото: Михаил Крапп

Один из одиночных пикетов привлек внимание официальных лиц, шедших в драмтеатр. В их числе были губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Николай Тактаров, а также митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Они на несколько секунд задержали свой взгляд на дольщике Дмитрии Цветкове, который в этот момент развернулся таким образом, чтобы высокопоставленные чиновники могли прочесть надпись, в которой упоминается глава региона. Однако никто из них не остановился и не стал говорить с участником пикета.

Фото: Михаил Крапп

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с ноября 2017 года пензенские обманутые дольщики провели шесть полноценных митингов и множество одиночных пикетов, в том числе в Москве — у зданий Госдумы, «Останкино» и администрации президента РФ.

В начале июля после небольшого перерыва они заявили о готовности вновь выходить на пикеты, так как заметных результатов в работе по достройке их домов не наблюдается.

18 июля представители «Бездомного полка» потребовали отставки главы Минстроя Пензенской области Александра Гришаева.

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