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Пензенские депутаты в 2019 году будут получать по 5 тыс. рублей

11:18 | 11.09.2018 | Политика

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. Размер компенсационной выплаты, связанной с возмещением расходов на осуществление полномочий депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, предлагается установить на 2019 год в сумме 5 тыс. рублей. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Пензенские депутаты в 2019 году будут получать по 5 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выплату производить один раз в квартал за счет ассигнований по смете расходов Законодательного собрания Пензенской области», — говорится в тексте.

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Ожидается, что данное постановление будет принято на ближайшей сессии.

Документ вступит в силу в тот же день.

В соответствии со ст. 21 закона «О статусе депутата Законодательного собрания Пензенской области», народным избранникам, осуществляющим полномочия без отрыва от основной работы, предоставляется компенсационная выплата, связанная с возмещением расходов на осуществление своей деятельности.

При этом данная сумма может расходоваться по усмотрению депутата.

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