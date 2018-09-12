Денис Першин назначен заместителем Евгения Гусейнова Политика

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Денис Першин, ранее занимавший должность гендиректора управляющих организаций микрорайона Арбеково, а затем работавший в различных коммерческих структурах, назначен заместителем главы администрации Октябрьского района Пензы Евгения Гусейнова.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, он приступил к работе 30 августа.

Предполагается, что Денис Першин будет курировать сферу благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Должность заместителя главы администрации Октябрьского района Пензы стала вакантной после того, как Вадим Муравлев стал начальником городского управления ЖКХ.

После нового назначения у Евгения Гусейнова вновь стало три заместителя — наряду с Денисом Першиным эту должность занимают Сергей Лобанкин и Людмила Коломыцева.