Пензенская область покинула группу регионов с максимальной устойчивостью — рейтинг Политика

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область, которая длительное время входила в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью, продемонстрировала падение в рейтинге фонда «Петербургская политика» за май 2017 года.

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Ее позиции упали на 0,2 пункта — до 7,8. Это привело к тому, что регион не только опустился в группу регионов рангом ниже — с высокой устойчивостью, но и занял в ней самое последнее место.

Ранее, несмотря на ряд негативных событий — введение режима ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1 в январе, возбуждение уголовного дела против вице-мэра Пензы Владимира Попкова в феврале, митинги против коррупции и за наведение порядка на рынке такси в марте, а также сложение полномочий тремя депутатами пензенской гордумы и протестное мероприятие в городе Белинском в апреле, рейтинг региона не опускался ниже 8 пунктов.

В числе позитивных событий мая аналитики отметили обсуждение губернатором Иваном Белозерцевым с руководством комбината «Бетониум» и представителями итальянской компании Simem проекта по выпуску строительных бетонокомплектов, а также его встречу с делегацией провинции Хэйлунцзян по вопросам поставки в Китай пензенских продовольственных товаров.

Одним из наиболее заметных негативных событий стало прекращение полномочий зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина, которому органами предварительного следствия предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Оно вошло в топ-30 событий месяца в региональной политике.

Также на падении региона в рейтинге сказалось освобождение от должности главы администрации Иссинского района Александра Кулигина по требованию губернатора Ивана Белозерцева.

Кроме того, эксперты обратили внимание на введении процедуры наблюдения в отношении ОАО «Пензенский завод химического машиностроения», проведение в Пензе пикетов за отставку главы администрации Белинского района Василия Чернышова, нападение на имама в Кузнецком районе и обрушение в Пензе балкона вместе с пенсионеркой.

К прочим заметным событиям, которые не оказали существенного влияния на рейтинг области, отнесены открытие штаба Алексея Навального в Пензе и отставка начальника управления внутренней политики правительства региона Александра Елатонцева, которого на этом посту сменил Павел Маслов, покинувший ведомство несколькими месяцами ранее.