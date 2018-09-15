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Иван Финогеев получил 10 суток ареста

10:18 | 15.09.2018 | Политика

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Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев, который был задержан сотрудниками полиции через несколько дней после участия в несогласованном властями шествии против пенсионной реформы, состоявшемся 9 сентября, получил 10 суток ареста.

Иван Финогеев получил 10 суток ареста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувшую пятницу, 14 сентября, Ленинский районный суд Пензы признал оппозиционера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Административный арест Иван Финогеев отбывает в спецприемнике в поселке Лесном.

Там же находится организатор несогласованного шествия, сторонник оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин. Вечером 11 сентября его задержали на улице сотрудники полиции и доставили в отделение, где он провел ночь.

В отношении Антона Струнина было составлено два административных протокола — за неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов и за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. В итоге суд арестовал оппозиционера на 10 суток и оштрафовал его на 18 тыс. рублей.

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