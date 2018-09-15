Иван Финогеев получил 10 суток ареста Политика

Пенза, 15 сентября 2018. PenzaNews. Председатель совета региональной молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев, который был задержан сотрудниками полиции через несколько дней после участия в несогласованном властями шествии против пенсионной реформы, состоявшемся 9 сентября, получил 10 суток ареста.

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В минувшую пятницу, 14 сентября, Ленинский районный суд Пензы признал оппозиционера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Административный арест Иван Финогеев отбывает в спецприемнике в поселке Лесном.

Там же находится организатор несогласованного шествия, сторонник оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин. Вечером 11 сентября его задержали на улице сотрудники полиции и доставили в отделение, где он провел ночь.

В отношении Антона Струнина было составлено два административных протокола — за неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов и за нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. В итоге суд арестовал оппозиционера на 10 суток и оштрафовал его на 18 тыс. рублей.