В Пензе подготовили поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста Политика

Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области подготовило поправки к проекту федерального закона, предусматривающего поэтапное повышение пенсионного возраста.

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Как отмечается в пояснительной записке, они сформулированы в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина.

Поправки представлены на 12 листах в виде таблицы. В графах перечислены статьи, текст которых предлагается скорректировать.

В случае утверждения поправок региональным парламентом на ближайшей сессии, намеченной на предстоящую пятницу, 21 сентября, соответствующее постановление Законодательного собрания Пензенской области будет направлено в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предусматривающий поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет в 2028 году, а для женщин — с 55 до 63 в 2034-м, был внесен в Госдуму РФ правительством страны.

19 июля нижняя палата российского парламента приняла его в первом чтении.

29 августа президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам озвучил предложения по смягчению пенсионной реформы. В частности, он выступил за повышение пенсионного возраста для женщин не на 8, а на 5 лет; за особые льготы для тех, кто выйдет на заслуженный отдых в ближайшие годы; а также за дополнительные гарантии для пожилых граждан.

6 сентября глава государства внес в Госдуму РФ поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

В тот же день стало известно, что первый пакет поправок к пенсионному законодательству также внесла «Единая Россия». Они касаются возможности досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранения сроков назначения накопительной пенсии, проведения ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и других аспектов.

Прием поправок ко второму чтению продлится до 24 сентября.