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Твит о смерти Кобзона вывел Белозерцева в топ-20 губернаторов-блогеров

13:46 | 19.09.2018 | Политика

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Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам августа 2018 года вошел в число 20 самых цитируемых глав российских регионов, ведущих собственные блоги, благодаря сообщению в «Твиттере» о смерти певца, общественного деятеля, депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

Твит о смерти Кобзона вывел Белозерцева в топ-20 губернаторов-блогеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», составившей рейтинг, Иван Белозерцев расположился на последней — двадцатой — строчке списка, в то время как по итогам июля попасть в топ-20 ему не удалось.

Индекс цитируемости пензенского губернатора составил 11,6 пункта.

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Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин с показателем 921,2 пункта. Второе место занял глава Чечни Рамзан Кадыров — 657,6. Третьим стал губернатор Московской области Андрей Воробьев — 190,6.

При этом записи в блогах, посвященные уходу из жизни Иосифа Кобзона, повлияли на рейтинг сразу нескольких руководителей субъектов РФ. В их числе — Сергей Собянин (Москва), Сергей Аксенов (Крым) и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2016 года самым цитируемым твитом губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева стало сообщение о кончине бывшего главы региона, члена Совета Федерации Василия Бочкарева.

В 2017 году наибольшее внимание СМИ привлекла запись Ивана Белозерцева о введении режима повышенной готовности после аварии на ТЭЦ-1.

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