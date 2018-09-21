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В Пензе поддержали проект закона о сохранении федеральных налоговых льгот после 55–60 лет

16:18 | 21.09.2018 | Политика

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно поддержали президентский законопроект №544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса РФ», предусматривающий сохранение определенных льгот для пожилых граждан даже в случае планируемого повышения пенсионного возраста.

В Пензе поддержали проект закона о сохранении федеральных налоговых льгот после 55–60 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе 12-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 сентября, в роли докладчика по данному вопросу выступил вице-спикер Вячеслав Космачев.

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«Законопроектом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемым в настоящее время пенсионерам. [...] Предлагается предоставлять льготы по семейному налогу и налогу на имущество физических лиц гражданам не по достижении ими пенсионного возраста, а, как и сейчас, с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — пояснил он.

В итоге законопроект поддержали все присутствовавшие на сессии депутаты.

Постановление Законодательного собрания Пензенской области будет направлено в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

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