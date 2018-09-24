Белозерцев назвал Семенова и Москвина бестолковыми Политика

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу заместителя председателя правительства Пензенской области Дмитрия Семенова и главы регионального Минлесхоза Александра Москвина, назвав их бестолковыми.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 24 сентября, он поинтересовался, какие проблемы возникли при взаимодействии с компанией «Кроношпан», которая выразила готовность открыть производство плит ДСП в Пензенской области.

Как пояснил Дмитрий Семенов, самым значимым из оставшихся вопросов является отсутствие интерактивной карты с запасами лесных ресурсов в электронном виде, при этом в бумажном предварительные данные уже были предоставлены инвестору ранее.

В свою очередь Александр Москвин уточнил, что эта тема прорабатывается, но на создание карты требуется 300–500 тыс. рублей.

«Это что, сумма, чтобы как можно быстрее сделать и чтобы компания могла прийти к нам и создать высокотехнологичное предприятие? Тем более они работают на [таком] материале — нестроевом лесе. […] Мы решим две задачи: создадим рабочие места, налогооблагаемую базу и очистим наши леса. В чем дело-то, Семенов с Москвиным? Что Вам надо-то? Москвин, что смотришь на Семенова?» — спросил Иван Белозерцев.

Читайте также

Пензенский губернатор выгнал бывшего мэра с совещания в правительстве региона

Он высказал мнение о том, что деньги на эти цели следовало заложить еще на минувшей неделе — на сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 21 сентября.

«Пык-мык. Сидят начальники — зампред и министр, слушайте, бестолковые. Привыкли, что я Вам, [когда] заходите, расписываю, даю команду выделить копейку», — сказал губернатор.

Он поручил Дмитрию Семенову, Александру Москвину и министру финансов Пензенской области Любови Финогеевой изыскать необходимые денежные средства.

Также Иван Белозерцев дал задание начальнику управления информационных технологий и связи региона Алексею Костину найти IT-специалистов, которые смогут создать интерактивную карту в максимально сжатые сроки.