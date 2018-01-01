Иван Белозерцев улучшил позиции в рейтинге политической устойчивости Политика

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев укрепил позиции во втором рейтинге политической устойчивости глав регионов, составленном аналитиками коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

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Как отмечается в пояснительной записке, текущие оценки губернаторов зафиксированы накануне старта нового политического цикла в стране — предстоящая кампания по выборам президента РФ станет для глав регионов экзаменом на качество политического менеджмента и умение минимизировать конфликты.

При ранжировании руководителей субъектов России использовалась авторская модель «Политбюро 2.0», описывающая систему принятия решений как комплекс сетевых взаимодействий внутри элиты.

Анализируя шансы действующих губернаторов сохранить за собой занимаемые должности, эксперты оценили их по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка главы региона, тем больше вероятность, что он останется на своем посту.

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Критерии с 1 по 6 являлись «бонусными» и прибавляли баллы губернаторам, а с 7 по 9 — «штрафными», то есть негативно влияли на конечную оценку.

После ранжирования руководителей субъектов РФ в зависимости от итоговой оценки было сформировано три группы: «зеленая» — более 13 баллов, отставка губернатора маловероятна; «желтая» — 13 и менее баллов, есть риск отставки; «красная» — 8 и менее баллов, высокая вероятность отставки.

Если в предыдущем рейтинге, который был обнародован в конце сентября, Иван Белозерцев получил 9 баллов, то в нынешнем его итоговая оценка составила 14 баллов. Это позволило пензенскому губернатору переместиться из группы глав, у которых имеется риск отставки, в ту, где такая перспектива оценивается как маловероятная.

По первому критерию «Поддержка внутри «Политбюро 2.0» результат Ивана Белозерцева вырос с 3 до 4 баллов из 10 возможных, по второму — «Наличие у губернатора под управлением большого проекта» — с 0 до 2 баллов из пяти.

По третьему критерию — «Экономическая привлекательность региона» — значение осталось неизменным: 3 балла из трех возможных. Это означает слабую привлекательность региона для элитных групп.

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По критерию «Окончание полномочий» у Ивана Белозерцева по-прежнему 2 балла из трех. Это означает, что он провел на посту пока меньше половины срока.

Как и раньше, по пятому критерию — «Наличие у губернатора уникального позиционирования» — глава Пензенской области получил единицу из 3 возможных баллов, что характеризует его как «губернатора-функционера», а по «Качеству политического менеджмента» улучшил результат с 1 до 2 баллов из трех.

По «штрафным» показателям «Конфликты губернатора на федеральном уровне», а также «Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора» оценка осталась 0, несмотря на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, о котором стало известно спустя две недели после его скоропалительной отставки.

По критерию «Конфликты губернатора на региональном уровне» оценка Ивана Белозерцева улучшилась с -1 балла до 0.

В тройку наиболее устойчивых глав регионов Приволжского федерального округа вошли Глеб Никитин (Нижегородская область), Владимир Волков (Мордовия) и Сергей Морозов (Ульяновская область).