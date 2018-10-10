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Пензенец, разместивший баннер с проклятием «Единой России», намерен участвовать в выборах

15:21 | 10.10.2018 | Политика

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Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Региональный координатор «Левого фронта» Виктор Хомец, разместивший летом на ограждении путепровода в Пензе 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста», за что получил сутки административного ареста, намерен принять участие в выборах в городскую думу седьмого созыва, которые пройдут осенью 2019 года.

Пензенец, разместивший баннер с проклятием «Единой России», намерен участвовать в выборах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Городской думе необходимо серьезное обновление. Нужно ставить себе задачу, чтобы не просто увеличить количество депутатов фракции КПРФ с двух до трех или четырех, а взять большинство и избрать своего председателя городской думы и своего мэра», — пояснил оппозиционер.

По словам Виктора Хомца, «Единую Россию» можно и нужно побеждать».

«Из городской думы нужно изгнать всех, кто сидит там годами и лоббирует интересы своего бизнеса; тех, кто палец о палец не ударил для того, чтобы сделать жизнь в городе лучше. Все шансы для того, чтобы сформировать новую команду, у нас есть», — отметил он.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Левого фронта», по предварительным данным, Виктор Хомец пойдет на выборы по избирательному округу №16, где в настоящее время депутатом является руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин, который также возглавляет ООО «Строительный ресурс» — организацию, учрежденную Николаем Кривозубовым и Натальей Бочкаревой — братом вдовы и дочерью покойного экс-губернатора Василия Бочкарева.

«Сейчас «Левый фронт» работает над своей программой, которую мы предложим горожанам в ближайшее время. Возможно, она будет пересекаться с программой наших союзников из КПРФ», — пояснили в реготделении, добавив при этом, что движение готово «выдвинуть своих кандидатов по 5–7 округам».

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