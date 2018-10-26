В Пензе депутаты призвали мэрию наладить диалог с современными комсомольцами Политика

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Представители всех трех фракций в Пензенской городской думе — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР — высказались за то, чтобы сотрудники мэрии, ответственные за взаимодействие с молодежью, наладили конструктивный диалог с современными комсомольцами, активно участвующими в протестных мероприятиях.

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Данный вопрос оказался в центре внимания народных избранников в ходе 50-й очередной сессии после того, как заместитель главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимир Попков выступил с докладом на тему организации досуга подростков и работы с молодежными общественными организациями.

Как отметил депутат от округа №14 Алексей Шуварин, входящий во фракцию «Единая Россия», Владимир Попков перечислил лишь четыре объединения, с которыми взаимодействует мэрия — молодежный совет при гордуме, центр «Следопыт», молодежный парламент при Законодательном собрании области и «Молодая Гвардия Единой России».

В связи с этим депутат поинтересовался, как обстоят дела с другими организациями, например, с комсомолом.

Владимир Попков пояснил, что у мэрии выстроена работа с «Союзом молодежи Пензенской области» — совместно с ним проводится торжественное вручение паспортов.

«Проводим и с комсомольскими организациями, но больше с ветеранами комсомола, чем с сегодняшними комсомольцами», — констатировал вице-мэр.

На это Алексей Шуварин заметил, что задавал вопрос о взаимодействии с молодежью, допускающей агрессивное поведение.

Тему продолжил депутат-единоросс от округа №4 Андрей Фомин, которого 29 сентября комсомольцы закидали на крыльце мэрии Пензы ненастоящими деньгами. Он сообщил, что и сегодня, по его данным, готовилась «хулиганская выходка».

«Не знаю, состоялась она или нет, потому что и полицию сюда вызывали, и городская администрация напряженная была, и […] наш коллега депутат [от округа №13, член фракции «Единая Россия»] Зиновьев Юрий Александрович беседовал с молодежью, которая собралась на крыльце», — отметил он.

Андрей Фомин добавил, что эти молодые люди известны в определенных кругах.

«С одной стороны, мы говорим, что у нас тут демократия. С другой, эта демократия может довести до гражданской войны или до инцидентов внутригородского масштаба, ведь не секрет, что эта молодежь еще и проплачена, она работает за деньги, а не за идеологию», — сказал единоросс.

В связи с этим депутат попросил Владимира Попкова выразить свое мнение относительно того, можно ли «разделить молодежь на ту, которая стремится найти в обществе мир, взаимопонимание и достижение общих целей», и ту, «которая агрессивно настроенная и подталкиваемая сзади в спину».

В свою очередь Владимир Попков пояснил, что не стал бы отождествлять лиц, «которые занимаются противоправными действиями», с объединениями, работу с которыми проводит администрация Пензы.

«К большому моему сожалению, мы имеем «счастье» с ними общаться, когда они подают всевозможного рода уведомления о проведении протестных мероприятий. И на наши увещевания и вразумления они, к сожалению, не реагируют. И отслеживать какие-то их выпады... Я думаю, что если они сегодня провели какие-то антиобщественные проявления, то, я думаю, что мы обратимся в органы полиции, чтобы дали соответствующую правовую оценку этим действиям», — сказал вице-мэр.

После этого депутат от округа №16, глава фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин посоветовал больше внимания уделять работе с молодыми людьми, открыто заявляющими свою позицию по различным вопросам, в том числе на протестных акциях.

«Это не значит, что они закоренелые правонарушители и на них надо ставить крест с привлечением правоохранительных структур. Может быть, имеет смысл поближе познакомиться с этими ребятами, поконтактировать и попробовать перевести их энергию в мирное русло? Они сами по себе, раз они так реагируют, видимо, не чужды общественной деятельности. Просто, может быть, их деятельность перенаправить в другое русло?» — спросил он.

Затем слово взял Юрий Зиновьев. Он рассказал о своей утренней беседе с комсомольцами, которые, по его словам, недовольны тем, что к их мнению не прислушиваются.

«Я говорю: «Я готов как председатель комиссии [по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности] с вами пообщаться, нет проблем. Сессия закончится — приходите, я с вами пообщаюсь и выслушаю ваши требования, какие у вас направления, какие движения, но ваши методы — я не соглашусь с ними. Это неправильные методы», — обозначил он свою позицию.

Юрий Зиновьев призвал вести диалог с людьми разного возраста и предложил организовать круглый стол с их участием.

В свою очередь депутат от округа №5, глава фракции ЛДПР Жиганша Туктаров выразил готовность принять участие в этом мероприятии и пригласить к взаимодействию татарскую национально-культурную автономию, которую он возглавляет.

Андрей Фомин также попросил, чтобы его пригласили на это заседание.

Кроме того, по данному вопросу высказался депутат от округа №1, глава фракции КПРФ Олег Шаляпин, который, говоря о проведенной месяц назад акции, назвал реакцию на нее «отстаиванием интересов частной транспортной компании».

«Мы все видели видеозапись произошедшего месяц назад. В интернете она есть. Просто были брошены фантики над головой. [...] О каком экстремизме здесь мы можем вести речь? Какой Майдан? О чем Вы говорите? Такими методами работы с молодежью у нас ничего не получится. Мы собираем в этот же день совет общественности по этому поводу и резко осуждаем действия этой молодежи, причем пригласив туда почетного нашего гражданина, ветерана Керханаджева Владимира Михайловича и сделав его заложником этой ситуации», — сказал коммунист.

В завершение дискуссии Алексей Шуварин внес поправку к докладу Владимира Попкова, предложив добавить в число актуальных задач налаживание взаимодействия с молодежными организациями.