«Левый фронт» анонсировал выход сатирического мини-сериала о губернаторе Белозерцеве Политика

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. «Левый фронт» анонсировал выход сатирического мини-сериала о губернаторе Пензенской области Иване Белозерцеве.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первая — пилотная — серия сериала, который получил рабочее название «Жизнь картонного губернатора», в настоящий момент находится в процессе монтажа», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой реготделения движения.

В нем отмечается, что зрители смогут увидеть ее на портале YouTube, предположительно, в предстоящий понедельник, 31 декабря.

Читайте также

Сергей Падалкин назвал Ивана Белозерцева слабым губернатором

«Выпуск каждой серии будет сопровождаться текстовым сообщением на нашем сайте и фоторепортажем о том, как проводились съемки, чтобы зритель мог полностью проникнуться непростой жизнью простого в принципе человека-замполита», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Левый фронт» неоднократно выступал с критикой действующего главы Пензенской области Ивана Белозерцева.

Так, в мае 2018 года координатор движения в Поволжье Сергей Падалкин назвал Ивана Белозерцева слабым губернатором.

В августе 2018 года «Левый фронт» объявил сбор подписей за его отставку, а 25 ноября и 16 декабря провел в Пензе полноценные митинги в поддержку требования о досрочном прекращении полномочий главы региона.

Третий по счету митинг намечен на февраль 2019 года.