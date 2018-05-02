Сергей Падалкин назвал Ивана Белозерцева слабым губернатором Политика

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Координатор движения «Левый фронт» в Поволжье Сергей Падалкин назвал главу Пензенской области Ивана Белозерцева слабым губернатором.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На мой взгляд, Иван Белозерцев откровенно слабый губернатор. Причина кроется в том, что основной упор в своей работе он делает не на достижении реальных показателей, а на красивом позиционировании себя в СМИ», — сказал оппозиционер в комментарии центру информационных коммуникаций «Рейтинг», подготовившему национальный рейтинг губернаторов за март и апрель 2018 года, в котором Иван Белозерцев занял 40 место.

По мнению Сергея Падалкина, глава Пензенской области «дает обещания и поручения, которые затем не выполняются, при этом он совершенно не умеет выстраивать диалог с гражданским обществом, с инициативными группами, с представителями оппозиции».

«Губернатор обещал помочь обманутым дольщикам — не помог. В результате получил мощное протестное движение. Обманутые дольщики с ноября прошлого года выходят на митинги и уже месяц ежедневно проводят одиночные пикеты у здания правительства области, они даже ездили в Москву, чтобы провести пикеты у администрации президента и Государственной думы», — напомнил координатор «Левого фронта» в Поволжье.

Он добавил также, что за неделю до выборов президента России в Пензе прошло два крупных протестных мероприятия, но губернатор и его подчиненные предпочли не вести переговоры с людьми, а в СМИ полилась грязь на организаторов и участников митингов.

«Нарциссизм губернатора особо ярко проявился в ходе выборов главы региона, когда Иван Белозерцев набрал 86,04% голосов избирателей. Это результат недостижимый даже для президента России Владимира Путина, который на выборах в Пензенской области набрал 79,98%. Совершенно очевидно, что рейтинг губернатора не может быть выше рейтинга президента. Но это очевидно для всех, кроме самого губернатора», — отметил Сергей Падалкин.

Оппозиционер предположил, что «такой результат достигается путем фальсификаций».

«Я думаю, что те люди, которые выше губернатора, это понимают. Рано или поздно это припомнят Ивану Белозерцеву, например, в тот момент, когда будет решаться вопрос о втором сроке», — сказал он.

Сергей Падалкин также обратил внимание на резонансные уголовные дела, возбужденные в Пензенской области.

«Под следствием находятся: бывший вице-губернатор [Валерий Савин], бывший зампред Пензенской городской думы [Георгий Тюрин], два вице-мэра [Владимир Попков и Ирина Ширшина]. В апреле за взятки заключен под стражу главный врач областного онкологического диспансера [Виталий Серебряков] и так далее. При этом через несколько дней после этого губернатор с серьезным лицом заявляет о том, что министр здравоохранения Пензенской области [Владимир Стрючков] говорил ему о том, что главврач честный и порядочный человек, и что он верит министру», — добавил он.

Продолжая мысль о нежелании главы региона прислушиваться к мнению граждан и реагировать на критику, пензенский оппозиционер привел в качестве примера инициативу о переносе стелы «Слава Героям» с Соборной площади, которая до недавнего времени называлась Советской, в район проспекта Победы.

«Эта идея активно лоббируется губернатором, но вызывает протест в обществе. И опять же, вместо диалога, вместо опроса общественного мнения Иван Белозерцев принимает единоличное решение о переносе стелы», — пояснил он.

По мнению Сергея Падалкина, такая позиция руководителя субъекта федерации приводит к недовольству гражданского общества.

«Пока это еще не трансформируется в активные протестные действия на улице, но уже можно констатировать, что за три года в определенных кругах неприятие Ивана Белозерцева достигло такого масштаба, которого не было за 17 лет руководства регионом Василия Бочкарева. А это очень тревожный звоночек для губернатора», — резюмировал он.