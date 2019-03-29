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Лидин поставил Вобликова в пример

19:51 | 29.03.2019 | Политика

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Секретарь пензенского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин призвал участников праймериз к активному взаимодействию с избирателями, поставив при этом в пример депутата комитета местного самоуправления Каменского сельсовета, правозащитника Юрия Вобликова, получившего известность как «человек-противогаз» благодаря неординарному подходу к организации различных уличных протестных мероприятий.

Лидин поставил Вобликова в пример

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Надо отнестись к этому [предварительному голосованию] серьезно, готовиться. Это ваше лицо — если так вот. Я приведу один пример. Есть у нас правозащитник Вобликов. Он живет здесь, в Пензе. Выдвинулся кандидатом в депутаты в Каменском районе — есть такое село Калининское или совхоз Калинина на трассе перед Каменкой. Выдвинулся и стал вести работу таким образом, что чуть ли не в каждый дом приходил, встречался с семьей, потом еще раз приходил», — сказал Валерий Лидин в ходе заседания оргкомитета по проведению праймериз с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

По его словам, когда местные жители обращались к Юрию Вобликову за помощью, тот консультировался с юристами в Пензе, после чего возвращался в Каменский район и разъяснял ситуацию.

Столь высокой активностью Валерий Лидин объяснил то, что правозащитник из Пензы на выборах одержал победу над местными кандидатами.

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