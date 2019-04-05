В Пензе зарегистрированы еще 15 участников праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал еще 15 участников праймериз в ходе заседания, состоявшегося в пятницу, 5 апреля.

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В их числе — член партии, юрисконсульт Максим Антонов, работающий у индивидуального предпринимателя. Он на заседание не явился.

Также были зарегистрированы преподаватель колледжа транспортных технологий Анна Полянская и Мария Сушкова, занимающая должность старшего специалиста в банке «Ренессанс Кредит». Обе состоят в «Единой России».

Кроме того, участником праймериз стал генеральный директор ООО «Хорошее дело» Сергей Новиков, являющийся беспартийным.

Перед тем, как утвердить кандидатуру коммерческого директора ООО «Импульс», члена «Единой России» Вадима Калинина, присутствующие поинтересовались, на чем специализируется компания.

«Наша структура занимается производством кондитерских изделий. Структура сейчас немного сократилась, порядка 150 рабочих мест мы предоставляем, являемся налогоплательщиками. [...] Ведем исключительно мирный бизнес, направленный на созидание», — пояснил Вадим Калинин, добавив, что также осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства в Бессоновском районе.

Затем оргкомитет зарегистрировал беспартийного Святослава Кадникова, который выполняет функции специалиста по связям с общественностью у индивидуального предпринимателя и трудится в ЛПХ «Богословские цветы».

Также в предварительном голосовании примут участие ведущий специалист ОАО «Пензадизельмаш» Михаил Мулюкин и студент ПензГТУ Андрей Морозов, входящие в «Единую Россию».

Руководитель регионального исполкома партии Юрий Дворянинов тепло отозвался об обоих потенциальных претендентах на депутатское кресло.

«Нам нужны молодые кадры, на которые мы будем потом опираться, когда станем очень-очень древними», — пошутил он.

После этого была утверждена кандидатура сторонника партии, специалиста по работе с молодежью центра реализации молодежных инициатив многофункционального молодежного центра Пензенской области, студента юридического факультета ПГУ Алексея Пакаева.

Говоря о следующем участнике праймериз — заместителе директора школы №77, единороссе Максиме Федоровском, который на заседании отсутствовал, Юрий Дворянинов сообщил, что он стал единственным, кто прошел от Пензенской области в финал кадрового партийного проекта «Политический лидер».

Когда очередь дошла до представления студента третьего курса ПГУ, беспартийного Кирилла Елистратова, руководитель РИК поинтересовался у него, не приходится ли ему родственником замглавы регионального исполкома Андрей Елистратов.

«Не могу знать», — ответил студент.

«Плохо. Надо узнать. Он у нас [...] заместитель руководителя РИК — серьезная должность. Вы поближе с ним будьте-то, поближе», — с улыбкой порекомендовал Юрий Дворянинов.

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В продолжение заседания оргкомитет принял положительное решение еще по четырем кандидатурам. В их числе — третьекурсники ПГУ Никита Светкин, который уже является членом «Единой России», и Мария Чудаева, накануне изъявившая желание вступить в партию.

Кроме того, были зарегистрированы учитель школы села Засечного, беспартийная Екатерина Бурматова и единоросс Антон Павлуткин. Оба являются членами молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно.

Прием документов от желающих попробовать свои силы продлится по 30 апреля. Предварительное голосование состоится 26 мая.