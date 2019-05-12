Годовой доход депутата Олега Букина уменьшился вдвое до 40 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №8, члена фракции «Единая Россия» Олега Букина, который является генеральным директором зареченского ООО «Ремстрой», составил за 2018 год свыше 40 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся четыре земельных участка общей площадью чуть более 48 соток, жилой дом площадью почти 337 кв. метров, 1/3 доли квартиры площадью около 64 кв. метра, квартира площадью почти 181 кв. метр, пять нежилых помещений общей площадью около 912 кв. метров, гараж площадью почти 75 кв. метров, два административных здания общей площадью более 262 кв. метров, производственный корпус площадью около 1,6 тыс. кв. метров, административно-производственное здание площадью около 1,5 тыс. кв. метров, четыре нежилых здания общей площадью около 1,3 тыс. кв. метров, 40 легковых машин, 19 грузовых, шесть прицепов, два автокрана, автопогрузчик и экскаватор-погрузчик.

Супруга Олега Букина задекларировала доход в размере около 4,6 млн. рублей. Жена депутата владеет 1/3 доли квартиры площадью почти 64 кв. метра и автомобилем «Lexus NX 200t».

Олег Букин награжден почетными грамотами Совета Федерации и Законодательного собрания Пензенской области.

В разные годы он избирался депутатом собрания представителей Заречного и Законодательного собрания региона пятого созыва.

Доход Олега Букина за 2017 год составлял свыше 83 млн. рублей, за 2016 — около 67 млн. рублей, за 2015 — более 50 млн. рублей, за 2014 — 80,5 млн. рублей, за 2013 — около 151 млн. рублей, за 2012 — свыше 212 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.