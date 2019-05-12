Годовой доход депутата Ильдара Акчурина составил около 17 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №17, члена фракции «Единая Россия» Ильдара Акчурина, который является директором по общим вопросам и соучредителем ООО «Жилстрой», составил за 2018 год около 17 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся четыре земельных участка общей площадью более 2,6 га, жилой дом площадью свыше 626 кв. метров, три нежилых здания общей площадью более 8 тыс. кв. метров, четыре стоянки общей площадью свыше 7 тыс. кв. метров, три легковых автомобиля — «Lada Vesta», «Porsche Cayenne S» и «Range Rover» и два прицепа.

Доход супруги депутата по сравнению с предыдущим отчетным годом остался на уровне 31 млн. рублей.

Ей принадлежат три земельных участка общей площадью почти 40 соток, 2100/3190 доли земельного участка площадью около 32 соток, 1/22 доли земельного участка площадью 652 кв. метра, 7/200 доли квартиры площадью около 379 кв. метров, два гаража общей площадью 206 кв. метров, три нежилых помещения общей площадью около 4,6 тыс. кв. метров и два нежилых здания более 1 тыс. кв. метров.

Ильдар Акчурин удостоен почетной грамоты Госдумы России, благодарности председателя Совета Федерации, знака «Почетный предприниматель Пензенской области» и других наград.

Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва.

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Доход Ильдара Акчурина за 2017 год составлял более 22 млн. рублей, за 2016 — около 38 млн. рублей, за 2015 — почти 36 млн. рублей, за 2014 — 83 млн. рублей, за 2013 — 44 млн. рублей, за 2012 — 75,5 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.