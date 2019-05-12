Годовой доход депутата Николая Лукьянова превысил 14 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №7, члена фракции «Единая Россия», индивидуального предпринимателя Николая Лукьянова, который является одним из учредителей ООО «Алмаз», за 2018 год превысил 14 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народному избраннику принадлежат шесть земельных участков общей площадью почти 58 га, земельный участок площадью около 1,3 га, который отмечен в декларации как общая долевая собственность на общее имущество в многоквартирном жилом доме, 27/100 доли земельного участка площадью более 17 соток, два нежилых здания общей площадью примерно 1,9 тыс. кв. метров, в том числе кафе, нежилое помещение площадью более 1,6 тыс. кв. метров, 46/100 доли нежилого здания площадью 804 кв. метра, а также автомобиль «Mercedes-Benz S 500 4Matic».

Годовой доход супруги депутата составил около 178 тыс. рублей.

Она владеет тремя земельными участками общей площадью более 20 соток, жилым домом площадью около 463 кв. метров и квартирой площадью более 54 кв. метра.

Николай Лукьянов награжден орденом Святого Станислава, орденом Святого Даниила III степени, нагрудным знаком «Парламент России», почетными знаками «За благотворительность и меценатство» и «За заслуги в развитии парламентаризма», а также почетными грамотами Совета Федерации, Заксобрания области и главы Пензы.

Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области третьего, четвертого и пятого созывов.

Доход Николая Лукьянова за 2017 год составлял более 6 млн. рублей, за 2016 — 5,5 млн. рублей, за 2015 — 7,5 млн. рублей, за 2014 — 5 млн. рублей, за 2013 — 13 млн. рублей, за 2012 — 2 млн. рублей, за 2011 — 3,6 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.