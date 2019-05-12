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Годовой доход депутата Николая Лукьянова превысил 14 млн. рублей

10:58 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №7, члена фракции «Единая Россия», индивидуального предпринимателя Николая Лукьянова, который является одним из учредителей ООО «Алмаз», за 2018 год превысил 14 млн. рублей.

Годовой доход депутата Николая Лукьянова превысил 14 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народному избраннику принадлежат шесть земельных участков общей площадью почти 58 га, земельный участок площадью около 1,3 га, который отмечен в декларации как общая долевая собственность на общее имущество в многоквартирном жилом доме, 27/100 доли земельного участка площадью более 17 соток, два нежилых здания общей площадью примерно 1,9 тыс. кв. метров, в том числе кафе, нежилое помещение площадью более 1,6 тыс. кв. метров, 46/100 доли нежилого здания площадью 804 кв. метра, а также автомобиль «Mercedes-Benz S 500 4Matic».

Годовой доход супруги депутата составил около 178 тыс. рублей.

Она владеет тремя земельными участками общей площадью более 20 соток, жилым домом площадью около 463 кв. метров и квартирой площадью более 54 кв. метра.

Николай Лукьянов награжден орденом Святого Станислава, орденом Святого Даниила III степени, нагрудным знаком «Парламент России», почетными знаками «За благотворительность и меценатство» и «За заслуги в развитии парламентаризма», а также почетными грамотами Совета Федерации, Заксобрания области и главы Пензы.

Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области третьего, четвертого и пятого созывов.

Доход Николая Лукьянова за 2017 год составлял более 6 млн. рублей, за 2016 — 5,5 млн. рублей, за 2015 — 7,5 млн. рублей, за 2014 — 5 млн. рублей, за 2013 — 13 млн. рублей, за 2012 — 2 млн. рублей, за 2011 — 3,6 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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