Годовой доход депутата Николая Лукьянова составил почти 6,1 млн. рублей Политика

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №7, члена фракции «Единая Россия», индивидуального предпринимателя Николая Лукьянова, который является одним из учредителей ООО «Алмаз», за 2017 год достиг почти 6,1 млн. рублей, в то время как по итогам 2016-го он составлял 5,5 млн. рублей.

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Народному избраннику принадлежат шесть земельных участков общей площадью около 58 га, 27/100 доли земельного участка площадью более 17 соток, земельный участок площадью около 1,3 га, который отмечен в декларации как общая долевая собственность на общее имущество в многоквартирном доме, два нежилых здания общей площадью примерно 1,9 тыс. кв. метров, в том числе кафе, нежилое помещение площадью около 1,6 тыс. кв. метров, 46/100 доли нежилого здания площадью более 800 кв. метров, а также автомобиль «Mercedes-Benz S 500 4Matic».

В пользовании у Николая Лукьянова находятся три земельных участка общей площадью более 20 соток и жилой дом площадью около 463 кв. метров.

Годовой доход супруги депутата остался примерно на том же уровне: в 2016 году он составлял около 149 тыс. рублей, в 2017 — почти 170 тыс. рублей.

Она владеет двумя земельными участками общей площадью 20 соток, жилым домом площадью около 463 кв. метров и квартирой площадью более 54 кв. метров. Кроме того, у нее в пользовании находится земельный участок площадью 36 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.