Годовой доход депутата Вадима Супикова составил более 8,5 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №1, главы фракции «Единая Россия» Вадима Супикова, который является генеральным директором АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация», составил за 2018 год более 8,5 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся три земельных участка общей площадью свыше 45 соток, жилой дом площадью более 229 кв. метров, квартира площадью около 156 кв. метров, хозяйственная постройка площадью свыше 152 кв. метров, два нежилых помещения общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров, два подсобных помещения для хранения транспорта общей площадью более 56 кв. метров, а также автомобиль «Mercedes-Benz GL 500 4Matic».

Доход супруги Вадима Супикова превысил 28 млн. рублей.

Она владеет земельным участком площадью почти 45 соток, нежилым помещением площадью около 916 кв. метров, нежилым зданием площадью более 1,6 тыс. кв. метров и автомобилем «Audi A6».

Вадим Супиков избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области третьего, четвертого и пятого созывов. В 2018 году возглавил совет руководителей фракций партии «Единая Россия» в Пензенской области. Удостоен почетного знака «За заслуги в развитии парламентаризма», ордена Александра Невского, благодарности президента России и других наград.

Доход Вадима Супикова за 2017 год составлял 8,3 млн. рублей, за 2016 — 8,6 млн. рублей, за 2015 — почти 9,5 млн. рублей, за 2014 — 9,6 млн. рублей, за 2013 — 7,6 млн. рублей, за 2012 — 868 тыс. рублей, за 2011 — 791 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.