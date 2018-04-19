Годовой доход депутата Вадима Супикова уменьшился до 8,3 млн. рублей Политика

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №1, главы фракции «Единая Россия» Вадима Супикова, который также является генеральным директором АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация», уменьшился за 2017 год до 8,3 млн. рублей, в то время как за 2016-й он составлял 8,6 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся три земельных участка общей площадью более 45 соток, жилой дом площадью более 229 кв. метров, квартира площадью около 156 кв. метров, хозяйственная постройка площадью свыше 152 кв. метров, два нежилых помещения общей площадью около 2,2 тыс. кв. метров, два подсобных помещения для хранения транспорта общей площадью более 56 кв. метров, а также автомобиль «Mercedes-Benz GL 500 4Matic».

Доход супруги депутата также уменьшился — с 31,5 млн. рублей в 2016 году до примерно 28 млн. рублей в 2017-м.

Она владеет земельным участком площадью почти 45 соток, нежилым помещением площадью около 916 кв. метров, нежилым зданием площадью 1,6 тыс. кв. метров и автомобилем «Audi A6».

Кроме того, у нее в пользовании находятся три земельных участка общей площадью более 45 соток, жилой дом площадью свыше 229 кв. метров и хозяйственная постройка площадью более 152 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.