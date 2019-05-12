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Годовой доход депутата Александра Гулякова составил около 7,3 млн. рублей

12:19 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №4, члена фракции «Единая Россия» Александра Гулякова, который является ректором Пензенского государственного университета, составил за 2018 год около 7,3 млн. рублей.

Годовой доход депутата Александра Гулякова составил около 7,3 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности у народного избранника находятся те же объекты недвижимости, что и ранее — земельный участок площадью более 26 соток, жилой дом площадью около 313 кв. метров и гараж площадью свыше 144 кв. метров. Также у Александра Гулякова имеется две машины — внедорожник «Lexus LX 570» и советский «ГАЗ-М21», который можно увидеть на регулярно организуемых в Пензе выставках ретроавтомобилей.

Доход супруги депутата составил менее 220 тыс. рублей. Ей принадлежат два земельных участка общей площадью более 24 соток, жилой дом площадью около 157 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV 4».

Александр Гуляков избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области четвертого и пятого созывов. Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знака «Почетный сотрудник МВД РФ» и других наград.

Доход Александра Гулякова за 2017 год, по уточненным данным, составлял более 6,1 млн. рублей, за 2016 — около 5,2 млн. рублей, за 2015 — 5,2 млн. рублей, за 2014 — около 4,2 млн. рублей, за 2013 — 3,1 млн. рублей, за 2012 — более 3 млн. рублей, 2011 — 3,5 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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