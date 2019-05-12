Годовой доход депутата Александра Гулякова составил около 7,3 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №4, члена фракции «Единая Россия» Александра Гулякова, который является ректором Пензенского государственного университета, составил за 2018 год около 7,3 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся те же объекты недвижимости, что и ранее — земельный участок площадью более 26 соток, жилой дом площадью около 313 кв. метров и гараж площадью свыше 144 кв. метров. Также у Александра Гулякова имеется две машины — внедорожник «Lexus LX 570» и советский «ГАЗ-М21», который можно увидеть на регулярно организуемых в Пензе выставках ретроавтомобилей.

Доход супруги депутата составил менее 220 тыс. рублей. Ей принадлежат два земельных участка общей площадью более 24 соток, жилой дом площадью около 157 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV 4».

Александр Гуляков избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области четвертого и пятого созывов. Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знака «Почетный сотрудник МВД РФ» и других наград.

Доход Александра Гулякова за 2017 год, по уточненным данным, составлял более 6,1 млн. рублей, за 2016 — около 5,2 млн. рублей, за 2015 — 5,2 млн. рублей, за 2014 — около 4,2 млн. рублей, за 2013 — 3,1 млн. рублей, за 2012 — более 3 млн. рублей, 2011 — 3,5 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.