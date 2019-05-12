Годовой доход Владимира Полукарова превысил 4,4 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Владимира Полукарова, избранного по единому округу в составе региональной группы №17, который на профессиональной постоянной основе осуществляет полномочия вице-спикера, составил за 2018 год более 4,4 млн. рублей.

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Он владеет тремя земельными участками общей площадью более 58 соток, двумя жилыми домами площадью 190 кв. метров и почти 41 кв. метр, гаражом площадью более 70 кв. метров, а также двумя автомобилями — «Toyota Highlander» и «Volkswagen Passat GL».

Владимир Полукаров является доктором педагогических наук, заслуженным работником высшего профессионального образования России.

Его доход за 2017 год составлял около 1,6 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.