Годовой доход Владимира Полукарова почти достиг 1,6 млн. рублей Политика

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Владимира Полукарова, избранного по единому округу в составе региональной группы №17, который на профессиональной постоянной основе осуществляет полномочия вице-спикера, составил за 2017 год около 1,6 млн. рублей.

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Он владеет тремя земельными участками общей площадью более 58 соток, двумя жилыми домами общей площадью почти 231 кв. метр, квартирой площадью около 55 кв. метров, гаражом площадью более 70 кв. метров, а также двумя автомобилями — «Toyota Highlander» и «Volkswagen Passat GL».

Кроме того, в аренде у народного избранника находится земельный участок площадью 20 соток.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.