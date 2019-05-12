Годовой доход депутата Николая Макарова составил около 4,3 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №9 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Николая Макарова, который является полномочным представителем губернатора – руководителем представительства правительства региона при правительстве РФ, составил за 2018 год около 4,3 млн. рублей.

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Он владеет земельным участком площадью почти 18 соток, жилым домом площадью 529 кв. метров, 1/3 доли квартиры площадью более 122 кв. метров, а также автомобилем «Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4Matic».

Супруга Николая Макарова получила годовой доход в размере около 1,4 млн. рублей.

Ей принадлежат две квартиры общей площадью свыше 98 кв. метров, 1/3 доли квартиры площадью более 122 кв. метров, одно машиноместо площадью более 14 кв. метров и автомобиль «Mercedes-Benz Е200 Coupe».

Николай Макаров избирался депутатом Государственной думы РФ шестого созыва. Удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, почетной грамоты президента РФ и других наград.

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Его доход за 2017 год составлял 2,1 млн. рублей, за 2015 — более 8,5 млн. рублей, за 2014 — около 4,9 млн. рублей, за 2013 — свыше 3,8 млн. рублей, за 2012 — около 3,5 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.