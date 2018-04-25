Годовой доход депутата Николая Макарова составил более 2,1 млн. рублей Политика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №9 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Николая Макарова, который также является полномочным представителем губернатора – руководителем представительства правительства региона при правительстве РФ, составил за 2017 год более 2,1 млн. рублей, при этом двумя годами ранее, когда народный избранник представлял субъект РФ в Госдуме, он превышал 8,5 млн. рублей.

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Депутат владеет земельным участком площадью около 18 соток, жилым домом с надворными постройками площадью около 395 кв. метров, 1/3 доли квартиры площадью более 123 кв. метров, а также автомобилем «Mercedes ML 350 BlueTEC 4Matic».

Супруга Николая Макарова получила годовой доход в размере около 898 тыс. рублей.

Ей принадлежат две квартиры общей площадью свыше 98 кв. метров, 1/3 доли квартиры площадью более 123 кв. метров, одно машиноместо площадью более 14 кв. метров и автомобиль «Mercedes-Benz Е200 Coupe».

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.