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Годовой доход депутата Виктора Кондрашина составил 2,7 млн. рублей

15:20 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №14 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия», заведующего кафедрой «История России и методика преподавания истории России» ПГУ, руководителя центра экономической истории Института российской истории РАН Виктора Кондрашина составил за 2018 год более 2,7 млн. рублей.

Годовой доход депутата Виктора Кондрашина составил 2,7 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Депутат владеет квартирой площадью 64 кв. метра и автомобилем «Mitsubishi Outlander». Кроме того, у него в совместной собственности с супругой имеется квартира площадью почти 54 кв. метра.

Жена Виктора Кондрашина получила доход в размере около 740 тыс. рублей. Она имеет земельный участок площадью 4 сотки, 31/2260 доли земельного участка площадью около 23 соток, 1/2 доли квартиры площадью свыше 59 кв. метров, жилое строение площадью 18 кв. метров и два гаража общей площадью около 37 кв. метров.

Виктор Кондрашин избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Являлся членом Совета Федерации – представителем от регионального парламента пятого созыва. Награжден почетной грамотой Минобрнауки России, имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

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Доход Виктора Кондрашина за 2017 год составлял 4,2 млн. рублей, за 2016 — 5,4 млн. рублей, за 2015 — около 3 млн. рублей, за 2014 — около 728 тыс. рублей, за 2013 — 989 тыс. рублей, за 2012 — 890 тыс. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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