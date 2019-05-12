Годовой доход депутата Виктора Кондрашина составил 2,7 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №14 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия», заведующего кафедрой «История России и методика преподавания истории России» ПГУ, руководителя центра экономической истории Института российской истории РАН Виктора Кондрашина составил за 2018 год более 2,7 млн. рублей.

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Депутат владеет квартирой площадью 64 кв. метра и автомобилем «Mitsubishi Outlander». Кроме того, у него в совместной собственности с супругой имеется квартира площадью почти 54 кв. метра.

Жена Виктора Кондрашина получила доход в размере около 740 тыс. рублей. Она имеет земельный участок площадью 4 сотки, 31/2260 доли земельного участка площадью около 23 соток, 1/2 доли квартиры площадью свыше 59 кв. метров, жилое строение площадью 18 кв. метров и два гаража общей площадью около 37 кв. метров.

Виктор Кондрашин избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Являлся членом Совета Федерации – представителем от регионального парламента пятого созыва. Награжден почетной грамотой Минобрнауки России, имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

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Доход Виктора Кондрашина за 2017 год составлял 4,2 млн. рублей, за 2016 — 5,4 млн. рублей, за 2015 — около 3 млн. рублей, за 2014 — около 728 тыс. рублей, за 2013 — 989 тыс. рублей, за 2012 — 890 тыс. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.