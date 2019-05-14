EN
15:32:44 Четверг, 16 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор Иван Белозерцев ушел в отпуск

15:55 | 14.05.2019 | Политика

Печать

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится в очередном отпуске. Соответствующую информацию ИА «PenzaNews» подтвердила пресс-секретарь главы региона и облправительства Дина Черемушкина.

Губернатор Иван Белозерцев ушел в отпуск. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Последняя новость на сайте правительства Пензенской области о мероприятии, на котором присутствовал руководитель субъекта федерации, опубликована в пятницу, 10 мая. В этот день состоялось совещание, в ходе которого Иван Белозерцев выступил с инициативой восстановить танк Т-34, установленный на улице Карла Маркса около краеведческого музея.

Читайте также

Годовой доход пензенского губернатора Ивана Белозерцева превысил 5,2 млн. рублей

Исполнение обязанностей губернатора возложено на председателя правительства Пензенской области Николая Симонова. 14 мая на сайте исполнительного органа государственной власти региона обнародовано два постановления и одно распоряжение, подписанные им накануне в этой должности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дважды был в отпуске — в марте и в сентябре.

В соответствии с региональным законом «О губернаторе Пензенской области», главе субъекта федерации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 60 календарных дней.

Загрузка...
Читайте также
Областной форум советов отцов пройдет в Пензе 18 мая Житель Пензы подозревается в краже имущества из автомобиля своей дочери
В Иссе женщина осуждена за дачу заведомо ложных показаний Житель Бессоновского района лишился почти 100 тыс. рублей, поверив незнакомцу
Форум предпринимателей Пензенской области состоится 27–28 мая Виктор Кувайцев провел личный прием граждан
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама