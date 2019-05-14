Губернатор Иван Белозерцев ушел в отпуск Политика

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится в очередном отпуске. Соответствующую информацию ИА «PenzaNews» подтвердила пресс-секретарь главы региона и облправительства Дина Черемушкина.

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Последняя новость на сайте правительства Пензенской области о мероприятии, на котором присутствовал руководитель субъекта федерации, опубликована в пятницу, 10 мая. В этот день состоялось совещание, в ходе которого Иван Белозерцев выступил с инициативой восстановить танк Т-34, установленный на улице Карла Маркса около краеведческого музея.

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Исполнение обязанностей губернатора возложено на председателя правительства Пензенской области Николая Симонова. 14 мая на сайте исполнительного органа государственной власти региона обнародовано два постановления и одно распоряжение, подписанные им накануне в этой должности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2018 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дважды был в отпуске — в марте и в сентябре.

В соответствии с региональным законом «О губернаторе Пензенской области», главе субъекта федерации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 60 календарных дней.