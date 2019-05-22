Годовой доход мэра Пензы Виктора Кувайцева составил около 2,4 млн. рублей Политика

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Декларированный доход главы администрации Пензы Виктора Кувайцева за 2018 год составил около 2,4 млн. рублей, его супруги — примерно 213 тыс. рублей.

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Ему по-прежнему принадлежат два земельных участка общей площадью свыше 16 га, две квартиры общей площадью почти 91 кв. метр, гараж площадью более 22 кв. метров и автомобиль «Volkswagen». В пользовании мэра находится квартира площадью более 53 кв. метров.

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Супруга главы администрации Пензы, как и раньше, владеет квартирой площадью более 53 кв. метров и автомобилем «Honda».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев был избран на пост главы администрации Пензы 16 декабря 2015 года. До этого — с сентября 2014 года — он занимал должность главы города.

Размер его дохода на протяжении последних лет значительно не менялся. По итогам 2014 года он составлял около 2,2 млн. рублей, за 2015-й — более 2,2 млн. рублей, за 2016-й — 2,1 млн. рублей, за 2017-й — около 2,3 млн. рублей.