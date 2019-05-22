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Годовой доход мэра Пензы Виктора Кувайцева составил около 2,4 млн. рублей

15:40 | 22.05.2019 | Политика

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Декларированный доход главы администрации Пензы Виктора Кувайцева за 2018 год составил около 2,4 млн. рублей, его супруги — примерно 213 тыс. рублей.

Годовой доход мэра Пензы Виктора Кувайцева составил около 2,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ему по-прежнему принадлежат два земельных участка общей площадью свыше 16 га, две квартиры общей площадью почти 91 кв. метр, гараж площадью более 22 кв. метров и автомобиль «Volkswagen». В пользовании мэра находится квартира площадью более 53 кв. метров.

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Супруга главы администрации Пензы, как и раньше, владеет квартирой площадью более 53 кв. метров и автомобилем «Honda».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Виктор Кувайцев был избран на пост главы администрации Пензы 16 декабря 2015 года. До этого — с сентября 2014 года — он занимал должность главы города.

Размер его дохода на протяжении последних лет значительно не менялся. По итогам 2014 года он составлял около 2,2 млн. рублей, за 2015-й — более 2,2 млн. рублей, за 2016-й — 2,1 млн. рублей, за 2017-й — около 2,3 млн. рублей.

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