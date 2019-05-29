В управлении ЖКХ Пензы создан отдел городской среды Политика

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Отдел городской среды создан в структуре управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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Он пояснил, что при реализации программы «Формирование комфортной городской среды» неизбежно будут возникать вопросы, требующие корректив, поэтому ответственным работникам надо быть на связи и в контакте с жителями.

«Мы, наверное, правильно сделали, что создали целый отдел при управлении жилищно-коммунального хозяйства во главе с начальником, чтобы этот отдел занимался реализацией программы. Все необходимое для этого есть. Мы договорились, чтобы у этого отдела был транспорт и они своевременно могли контролировать эту работу, в любое время суток», — сказал он в ходе совещания в мэрии, в среду, 29 мая.

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Глава администрации Пензы отметил, что работу по благоустройству 35 дворов нужно завершить в августе.

«Объемы большие не только в денежном выражении, но и по территориям», — добавил мэр.

Он также отметил, что программа «Формирование комфортной городской среды» является одной из наиболее близких к людям, поскольку сформирована с учетом их пожеланий.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, курировать направление будет замначальника управления ЖКХ Станислав Зотцев. Главой отдела стал Андрей Кечкин. Под его руководством будут работать четыре специалиста, которые переведены из районных администраций и хорошо знакомы с территориями.