EN
15:43:03 Среда, 29 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В управлении ЖКХ Пензы создан отдел городской среды

10:29 | 29.05.2019 | Политика

Печать

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Отдел городской среды создан в структуре управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В управлении ЖКХ Пензы создан отдел городской среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что при реализации программы «Формирование комфортной городской среды» неизбежно будут возникать вопросы, требующие корректив, поэтому ответственным работникам надо быть на связи и в контакте с жителями.

«Мы, наверное, правильно сделали, что создали целый отдел при управлении жилищно-коммунального хозяйства во главе с начальником, чтобы этот отдел занимался реализацией программы. Все необходимое для этого есть. Мы договорились, чтобы у этого отдела был транспорт и они своевременно могли контролировать эту работу, в любое время суток», — сказал он в ходе совещания в мэрии, в среду, 29 мая.

Читайте также

Благоустройством 35 дворов в Пензе будет заниматься «Пензадормост»

Глава администрации Пензы отметил, что работу по благоустройству 35 дворов нужно завершить в августе.

«Объемы большие не только в денежном выражении, но и по территориям», — добавил мэр.

Он также отметил, что программа «Формирование комфортной городской среды» является одной из наиболее близких к людям, поскольку сформирована с учетом их пожеланий.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, курировать направление будет замначальника управления ЖКХ Станислав Зотцев.  Главой отдела стал Андрей Кечкин. Под его руководством будут работать четыре специалиста, которые переведены из районных администраций и хорошо знакомы с территориями.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе первые переселенцы из ветхого жилья осмотрели квартиры в готовых домах Мэр Пензы назвал тревожной ситуацию с обеспечением города водой
Утвержден порядок субсидирования при строительстве базовых станций сети в пензенских селах На перекрестке в центре Пензы произошло ДТП
«МегаФон» представил сервис «ВидеоАналитика» Виновных накажут за отсутствие дверей в туалете школы Заречного в день ЕГЭ
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама