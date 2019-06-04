В Пензу с рабочим визитом прибыла делегация Ульяновска Политика

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Делегация Ульяновска прибыла с однодневным рабочим визитом в Пензу во вторник, 4 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

В ее состав вошли глава Ульяновска Сергей Панчин, председатель городской думы Илья Ножечкин, руководители учреждений и ведомств сферы жилищно-коммунального хозяйства, экономики и инвестиций, социальной политики, культуры, образования и спорта.

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В рамках визита запланировано проведение официальной встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, мэром Виктором Кувайцевым и руководителями городских управлений.

Также гости посетят в Пензе ряд объектов. Свой рабочий визит делегация начала с экскурсии по городу, которую провела начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мэр Пензы Виктор Кувайцев посещал Ульяновск с рабочим визитом 12 апреля. В результате было заключено соглашение о сотрудничестве Пензы и Ульяновска в сферах экономики, городского хозяйства, образования, культуры, спорта, туризма, молодежной политики.