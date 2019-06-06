Белозерцев и Бречалов обсудили сотрудничество Пензенской области и Удмуртии Политика

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Сотрудничество регионов стало центральной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы Удмуртии Александра Бречалова, которая состоялась состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев отметил, что у каждого из регионов имеется свой уникальный опыт, которым можно делиться и взаимовыгодно его использовать, и напомнил о рабочем визите делегации Удмуртии, которая ознакомилась с системой поддержки женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, но решивших сохранить беременность.

«Около 400 детей только за четыре месяца этого года нам удалось таким образом сохранить. Наш опыт высоко оценила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Когда она жила в Пензе, то сама много занималась этой работой и хорошо знает все ее нюансы. Мы готовы делиться своими наработками и хотели бы перенимать ваши», — пояснил он.

Александр Бречалов отметил, что его заинтересовал опыт проведения благотворительных спектаклей, участие в которых на общественных началах принимают известные в регионе люди — чиновники, предприниматели, журналисты, общественные деятели.

«Еще одним направлением сотрудничества между нашими субъектами может стать участие предприятий Удмуртии — «Аксион», «СЭГЗ» — в программе замены лифтового оборудования в многоквартирных домах Пензенской области. В 2018 году в рамках программы замены лифтов в Удмуртии предприятие «Аксион» поставило 71 лифт, получив положительные отзывы», — сказал глава республики.

Читайте также

Пензенская область может предложить Италии новые направления для работы — Иван Белозерцев

Он добавил, что несколько предприятий Удмуртии производят металлообрабатывающее оборудование.

«Здесь мы рассматриваем возможность создания межрегионального кластера и организации «бартера» между ООО «СтанкоМашСтрой» Пензы и АО «Ижнефтемаш» и АО «Концерн «Калашников»», — пояснил Александр Бречалов.

На это пензенский губернатор пояснил, что концерн «Калашников» остается самым известным брендом Удмуртии.

«Это крупнейший производитель боевого оружия и снарядов, флагман стрелковой отрасли. Однако предприятие выпускает и гражданскую продукцию, и такая переориентация очень важна для оборонных предприятий, которых немало и в Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.