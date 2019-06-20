Белозерцев предложил Никишину пост министра здравоохранения Пензенской области Политика

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил главврачу пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Александру Никишину занять должность министра здравоохранения региона, ставшую вакантной после увольнения Владимира Стрючкова, который 24 мая был отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела об изнасиловании.

Фото: Burdenko.ru

«Сегодня главный врач областной больницы Александр Никишин принял мое предложение возглавить министерство здравоохранения Пензенской области», — написал глава региона в своем «Твиттере» вечером в четверг, 20 июня.

Он выразил уверенность в том, что профессиональные качества Александра Никишина будут способствовать решению многих проблем отрасли.

Сегодня главный врач областной больницы Александр Никишин принял моё предложение возглавить министерство здравоохранения Пензенской области. Уверен, что его профессиональные качества будут способствовать решению многих проблем отрасли. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 20, 2019

Никишин Александр Викторович родился в Ульяновской области в 1960 году.

В 1983 году окончил лечебный факультет Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова по специальности «Лечебное дело».

В 1984 году по распределению был направлен в Пензу. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом в больнице №5.

В 1991 году окончил ординатуру по специальности «Организация здравоохранения».

В 1991–1992 годах обучался в Москве на курсах подготовки специалистов для Всемирной организации здравоохранения. Проходил стажировку в Европе.

В 1992–1999 годах — заместитель главного врача медсанчасти №2 Пензы.

В 2001–2004 годах — заместитель главного врача, затем — главврач медсанчасти №2, главный врач городской клинической больницы №4.

С 2004 по 2006 годы — исполнительный директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.

С июня 2006 года по 2009 год трудился главврачом областного онкологического диспансера.

В 2008 году ему была присуждена степень бакалавра экономики.

С 2009 по 2010 годы — министр здравоохранения и социального развития Пензенской области.

С 22 марта 2017 года — главный врач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.