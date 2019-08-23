На сессии пензенского Заксобрания сенатора Дмитриенко поздравили с 47-летием Политика

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области и представители исполнительной власти поздравили члена комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Дмитриенко с 47-летием в ходе 23-й очередной сессии в пятницу, 23 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые коллеги, давайте его поздравим, пожелаем удачи и успехов», — сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, открывая заседание.

Присутствующие откликнулись на это предложение и поздравили сенатора аплодисментами.

Читайте также

Годовой доход сенатора Алексея Дмитриенко составил около 5,5 млн. рублей

Дмитриенко Алексей Геннадиевич родился в городе Палласовка Волгоградской области 23 августа 1972 года.

Окончил Военную инженерно-космическую Краснознаменную академию имени А.Ф. Можайского, Финансовую академию и Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

Доктор технических наук, член высшего инженерного совета РФ, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, действительный член Российской инженерной академии и Международной академии информатизации.

С 2004 года работал в Научно-исследовательском институте физических измерений (НИИФИ) в должности заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности, с 2005 года — первым заместителем генерального директора – директором по экономике, финансам и материальным ресурсам.

В 2009 году был избран генеральным директором АО «НИИФИ».

14 октября 2012 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва от избирательного округа №5. Член комитета по экономической политике. Входит в состав фракции «Единая Россия».

12 сентября 2016 года губернатор Иван Белозерцев подписал постановление о наделении Алексея Дмитриенко полномочиями члена Совета Федерации РФ – представителя от регионального правительства. Должность сенатора стала вакантной после кончины Василия Бочкарева.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике.

В марте 2018 года отмечен знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли». Награду ему вручил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В феврале 2019 года удостоен благодарности правительства РФ за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность. Вручил ее сенатору премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Награжден медалью «70 лет ВС СССР», знаком «50 лет первого полета человека в космос».