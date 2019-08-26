В повестку сессии гордумы Пензы в преддверии выборов включили более 50 вопросов Политика

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Более 50 вопросов включено в повестку 60-й очередной сессии Пензенской городской думы, которая состоится 30 августа — примерно за неделю до единого дня голосования, когда жителям предстоит избрать седьмой созыв представительного органа муниципального образования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что депутаты внесут изменения в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, заслушают ряд докладов, в том числе о ходе подготовки к отопительному сезону и учебному году, о содержании муниципального жилищного фонда, о деятельности по созданию платных парковок, а также о содействии развитию малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, намечено рассмотреть вопросы, касающиеся наименований городских территорий и улиц.

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Значительная часть повестки посвящена правоотношениям в области недвижимости. Некоторые объекты муниципалитет намерен передать региону, другие — принять из собственности Пензенской области или Российской Федерации. Третьи, как, например, сооружение «Фонтан», планируется предоставить в безвозмездное пользование.

Помимо этого, на обсуждение вынесены вопросы о поощрении памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», о награждении почетной грамотой гордумы и объявлении благодарности, а также другие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва.

Они пройдут по смешанной системе: 25 депутатов предстоит избрать по одномандатным округам, а еще 10 мандатов — распределить по результатам голосования между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями.